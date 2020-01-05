Роухани обсудил с президентом Афганистана убийство генерала Сулеймани

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент Ирана Президент Ирана Хасан Роухани в воскресенье провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашрафом Гани , в ходе которого стороны обсудили убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщается на сайте президента ИРИ.

"Мы ожидаем, что наши дружественные и соседние страны единодушно осудят этот злостный преступный поступок", - заявил Роухани в ходе разговора.

В свою очередь, Гани выразил соболезнования в связи с убийством Сулеймани и добавил, что безопасность Ирана важна для Афганистана и "усилия афганского правительства и нации будут направлены на содействие миру, стабильности и братству".

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.