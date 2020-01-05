Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T17:12+0300
https://ria.ru/20200105/1563130278.html
Роухани обсудил с президентом Афганистана убийство генерала Сулеймани
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1036x0_80_0_0_a001d8ede7a24906bfa255805c8b6f2f.jpg
РИА Новости

Роухани обсудил с президентом Афганистана убийство генерала Сулеймани

17:12 05.01.2020
1024
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в воскресенье провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашрафом Гани, в ходе которого стороны обсудили убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщается на сайте президента ИРИ.
"Мы ожидаем, что наши дружественные и соседние страны единодушно осудят этот злостный преступный поступок", - заявил Роухани в ходе разговора.
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди
17:04
США уведомили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут
В свою очередь, Гани выразил соболезнования в связи с убийством Сулеймани и добавил, что безопасность Ирана важна для Афганистана и "усилия афганского правительства и нации будут направлены на содействие миру, стабильности и братству".
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
901020
Обсудить 4
Гибель иранского генерала Касема СулейманиХасан РоуханиАшраф Гани АхмадзайАфганистанИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео прокомментировал угрозы Трампа нанести удар по объектам в Иране
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди
США уведомили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
МИД Ирана раскрыл детали ответа на убийство Сулеймани
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран готов вести с США переговоры по ядерной сделке
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Сотрудники в офисе
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Трамп пригрозил ударить по Ирану техникой за два триллиона долларов
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Командующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Последствия авиаудара по военному училищу в Триполи, Ливия
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:15Армия Хафтара отрицает причастность к удару по училищу в Триполи
20:03Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
Лента новостейМолния