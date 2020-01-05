У посольства Ирана в Москве прошла акция в память о генерале Сулеймани

"Мы все уважаем его. Наши враги думали, что, убивая генерала Касема Сулеймани, они победили. Но они не думали, что герой Касем Сулеймани, когда они его убьют, будет самым опасным для них. Раньше если был один человек, теперь весь мир скажет: "Где наши права". Он был одной из самых сильных личностей, которые выступали против всех террористов", - отметил президент Ассоциации Али Хейдари.