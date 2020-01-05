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https://ria.ru/20200105/1563130196.html
У посольства Ирана в Москве прошла акция в память о генерале Сулеймани
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РИА Новости

У посольства Ирана в Москве прошла акция в память о генерале Сулеймани

17:11 05.01.2020 (обновлено: 17:41 05.01.2020)
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© РИА НовостиАкция в память о генерале Сулеймани у посольства Ирана в Москве
Акция в память о генерале Сулеймани у посольства Ирана в Москве
© РИА Новости
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Акция в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, убитом в результате удара США близ Багдада, прошла в Москве у посольства Ирана.
К посольству пришли несколько десятков студентов из Ирана, чтобы почтить память генерала. У здания зажгли свечи, присутствующие исполнили грустную песню, выразили соболезнования. Представитель посольства сообщил РИА Новости, что ранее приходили и российские граждане, которые возложили цветы в память о Сулеймани.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
В Ассоциации иранских студентов в Москве рассказали агентству, что организация, как и остальные студенты в Иране, которые скорбят о генерале, считает, что убили одного из героев и самых лучших людей Ирана.
"Мы все уважаем его. Наши враги думали, что, убивая генерала Касема Сулеймани, они победили. Но они не думали, что герой Касем Сулеймани, когда они его убьют, будет самым опасным для них. Раньше если был один человек, теперь весь мир скажет: "Где наши права". Он был одной из самых сильных личностей, которые выступали против всех террористов", - отметил президент Ассоциации Али Хейдари.
Студент первого курса Сеченовского института Яздан Юсефи отметил, что Сулеймани "был очень хорошим человеком". "Все люди в Иране любят Сулеймани, и не только в Иране, в арабских странах. Каждый человек в мире, кто устал быть угнетенным, любит Сулеймани", - заявил он.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
© AP Photo / Vahid Salemi

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
1 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
2 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / Aamir Qureshi

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
1 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
2 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
5100006
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМоскваСШАВ мире
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