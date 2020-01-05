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Коалиция США подтвердила приостановку обучения партнеров в Ираке
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РИА Новости

Коалиция США подтвердила приостановку обучения партнеров в Ираке

17:08 05.01.2020 (обновлено: 17:09 05.01.2020)
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© REUTERS / Thaier al-SudaniАкция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
Акция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
© REUTERS / Thaier al-Sudani
Акция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Командование коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ* заявило, что приостанавливает обучение партнеров в Ираке в связи с недавними нападениями.
"Неоднократные ракетные обстрелы в течение последних двух месяцев со стороны элементов "Катаиб Хезболлах" привели к гибели сотрудников иракских сил безопасности и гражданских специалистов США. В связи с этим мы теперь полностью привержены защите иракских баз, на которых размещены войска коалиции. Это ограничило наши возможности по проведению обучения с партнерами и поддержке их операций против ИГ*, и поэтому мы приостановили эту деятельность и проводим ее пересмотр", - говорится в заявлении коалиции.
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Вместе с тем в командовании подчеркнули, что остаются партнерами правительства Ирака и иракского народа для борьбы с ИГ*.
Обстановка в Багдаде обострилась 31 декабря, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Военнослужащие США применили слезоточивый газ. 1 января нападения прекратились.
Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.
США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четверо американских военных.
*Запрещенная в России террористическая организация
Поддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак
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Бархам СалехМинистерство обороны СШАИракСирияХезболлаИранСШАВ мире
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