США уведомили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут

КАИР, 5 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди, выступая перед парламентом страны в воскресенье, потребует принять решение о выводе американских войск с территории страны, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на иракские источники.
Иракский премьер прибыл в воскресенье в здание парламента и выступает перед депутатами. Он, в частности, рассказал, что правительство Ирака было уведомлено об ударе по Сулеймани за несколько минут до его нанесения. "Правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения", - цитирует иракского премьера телеканал "Аль-Арабия".
3 января, 16:13Убийство иранского генерала обнажает слабость США
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.