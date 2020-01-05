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США уведомили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут
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РИА Новости

США уведомили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут

17:04 05.01.2020
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© AP Photo / Burhan OzbiliciПремьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди. Архивное фото
КАИР, 5 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди, выступая перед парламентом страны в воскресенье, потребует принять решение о выводе американских войск с территории страны, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на иракские источники.
Иракский премьер прибыл в воскресенье в здание парламента и выступает перед депутатами. Он, в частности, рассказал, что правительство Ирака было уведомлено об ударе по Сулеймани за несколько минут до его нанесения. "Правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения", - цитирует иракского премьера телеканал "Аль-Арабия".
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Убийство иранского генерала обнажает слабость США
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиАдиль Абдул МахдиИракИранСШАВ мире
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