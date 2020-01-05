Жители Владимирской области жалуются на мусорный коллапс

БРЯНСК, 5 янв – РИА Новости. Жители Владимирской области в социальных сетях жалуются на наступивший в новом году мусорный коллапс; областные власти призывают на помощь Росприроднадзор и напоминают, что не давали разрешения на ввоз в регион московского мусора.
Десятки фотографий с баками, переполненными отходами, выложили жители Владимирской области в социальных сетях после нового года. Вопросы по работе регионального оператора они адресуют областным властям. Жители региона также отмечают, что с 1 января в Александровский район едут московские мусоровозы, в то время как глава региона не заключал межрегиональных соглашений по завозу мусора.
"Губернатор юридически исключил (делегализовал) возможность ввоза ТКО из других регионов в нашу область. Если мусоровозы из других субъектов РФ везут к нам отходы, то они делают это незаконно. Пресекать подобные нарушения уполномочен Росприроднадзор. Именно туда необходимо обращаться, чтобы нарушители получили по заслугам", - отвечает пресс-секретарь Владимира Сипягина Ольга Петрова в Telegram-канале "Пресс-секретарь ВВС".
10 декабря 2018, 12:54ЭкологияПомогая планете: экопривычки на каждый деньСостояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.