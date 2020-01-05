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Культура
2020-01-05T17:25+0300
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Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года
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РИА Новости

Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

16:41 05.01.2020 (обновлено: 17:25 05.01.2020)
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© Предоставлено компанией ПРОвзглядКадр из фильма "Паразиты"
Кадр из фильма Паразиты
© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
Кадр из фильма "Паразиты". Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо стал лучшей картиной 2019 года по версии Национального общества кинокритиков США, сообщается на сайте организации.
Эта кинолента также принесла награду за лучший сценарий Пон Джун-хо и Хан Джин-вону.
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Лучшим режиссером кинокритики назвали американку Грету Гервиг за драматический фильм "Маленькие женщины".
Антонио Бандераса ("Боль и слава") признали лучшим актером, Мэри Кей Плэйс ("Диана") — лучшей актрисой.
Награду за лучшую операторскую работу получила Клэр Матон, работавшая над картинами "Портрет девушки в огне" и "Атлантика".
Национальное общество кинокритиков США, в котором насчитывается 60 членов, известно своими высокими требованиями. Его ежегодные награды — одни из самых престижных в стране.
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