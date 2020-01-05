Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо стал лучшей картиной 2019 года по версии Национального общества кинокритиков США, сообщается на сайте организации.
Эта кинолента также принесла награду за лучший сценарий Пон Джун-хо и Хан Джин-вону.
9 декабря 2019, 16:50Культура"Паразиты" и "Боль и слава" номинированы на "Золотой глобус"
Лучшим режиссером кинокритики назвали американку Грету Гервиг за драматический фильм "Маленькие женщины".
Антонио Бандераса ("Боль и слава") признали лучшим актером, Мэри Кей Плэйс ("Диана") — лучшей актрисой.
Награду за лучшую операторскую работу получила Клэр Матон, работавшая над картинами "Портрет девушки в огне" и "Атлантика".
Национальное общество кинокритиков США, в котором насчитывается 60 членов, известно своими высокими требованиями. Его ежегодные награды — одни из самых престижных в стране.
11 ноября 2019, 12:13КультураЗрители в США выбрали лучший фильм года