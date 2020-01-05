Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо стал лучшей картиной 2019 года по версии Национального общества кинокритиков США, Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо стал лучшей картиной 2019 года по версии Национального общества кинокритиков США, сообщается на сайте организации.

Эта кинолента также принесла награду за лучший сценарий Пон Джун-хо и Хан Джин-вону.

Лучшим режиссером кинокритики назвали американку Грету Гервиг за драматический фильм "Маленькие женщины".

Антонио Бандераса ("Боль и слава") признали лучшим актером, Мэри Кей Плэйс ("Диана") — лучшей актрисой.

Награду за лучшую операторскую работу получила Клэр Матон, работавшая над картинами "Портрет девушки в огне" и "Атлантика".