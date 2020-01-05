Иран готов вести с США переговоры по ядерной сделке

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ТЕГЕРАН, 5 янв – РИА Новости. Тегеран после Тегеран после гибели генерала Касема Сулеймани не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы "5+1" (Франция, Великобритания, Германия, Россия, Китай и США), однако сперва ответит США , заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави

"Это условие по поводу наших взаимоотношений с США и обсуждения ядерной сделки остается. Однако необходимо ответить на то, что произошло", - сказал Мусави в ходе брифинга, отвечая на вопрос, готов ли Иран по-прежнему вести переговоры в рамках группы "5+1", если США снимут санкции.

Иран неоднократно заявлял, что готов к переговорам с США рамках группы "5+1", но Вашингтон должен сначала отменить санкции, при этом в Иране исключали возможность двусторонних переговоров.

Однако ситуация с убийством генерала Сулеймани заметно обострила не только ситуацию в регионе, но и произошла прямо перед тем, как Иран должен объявить о следующих мерах по отказу от ядерных обязательств. В Иране сказали, что окончательное решение по ним примут с учетом ситуации вокруг гибели иранского командира.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.