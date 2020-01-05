Вдова онколога Павленко назвала дату и место похорон

Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова боролся с раком желудка с весны 2018 года. Все это время он вел блог, в котором рассказывал, как справляется с недугом и какими трудностями ему приходится сталкиваться.

Несколько дней назад он опубликовал прощальное письмо, признавшись, что не смог победить болезнь и жить ему осталось недолго. При этом он призвал всех онкобольных не сдаваться и продолжать лечение. Павленко скончался в воскресенье, 5 января.