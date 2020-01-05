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У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
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РИА Новости

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

16:26 05.01.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в воскресенье у северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в воскресенье в 19.08 (11.08 мск). Его эпицентр располагался в Тихом океане в точке с координатами 47,8 градуса северной широты и 155.5 градуса восточной долготы - в 180 километрах восточнее необитаемого острова Матуа. Очаг землетрясения находился на глубине 46 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
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