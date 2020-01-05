У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

"Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в воскресенье в 19.08 (11.08 мск). Его эпицентр располагался в Тихом океане в точке с координатами 47,8 градуса северной широты и 155.5 градуса восточной долготы - в 180 километрах восточнее необитаемого острова Матуа. Очаг землетрясения находился на глубине 46 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.