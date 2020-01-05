МИД Ирана раскрыл детали ответа на убийство Сулеймани

ТЕГЕРАН, 5 янв – РИА Новости. Тегеран не стремится к войне с США, но готов к любой ситуации, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Иран не стремится к войне с США, но готов к любым обстоятельствам", - сказал Мусави в ходе брифинга, отвечая на вопрос о вероятности начала войны между США и Ираном в свете ситуации с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате действий Вашингтона.
По его словам, Иран ответит за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), однако власти примут такое решение, которое заставит "врага" пожалеть и при этом не приведет к войне.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
3 января, 16:13Убийство иранского генерала обнажает слабость США