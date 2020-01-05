На Украине объяснили, почему пустили Dr.Alban после посещения Крыма

"Запрета на въезд, вынесенного другими правоохранительными органами, не было", — сказал он в комментарии УНИАН.
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Как отметил глава ведомства Сергей Дейнеко, Dr.Alban пересек государственную границу в соответствии с украинским законодательством. Он также подчеркнул, что решение о пропуске иностранцев принимает исключительно госпогранслужба Украины.
Ранее Dr. Alban приехал в Киев и выступил в шоу "Вечерний квартал". Артист написал в инстаграме, что после визита в Крым ему запретили въезд на Украину, а в украинскую столицу его пустили якобы после вмешательства Владимира Зеленского.
При этом так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Зеленский не имеет никакого отношения к приезду Dr. Alban и к пересечению им государственной границы. Как отметил УНИАН, позже шведский музыкант убрал из публикации слова о причастности Зеленского к этой ситуации.
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