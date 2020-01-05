На Украине объяснили, почему пустили Dr.Alban после посещения Крыма

Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом

Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом

Как отметил глава ведомства Сергей Дейнеко, Dr.Alban пересек государственную границу в соответствии с украинским законодательством. Он также подчеркнул, что решение о пропуске иностранцев принимает исключительно госпогранслужба Украины.