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На Украине объяснили, почему пустили Dr.Alban после посещения Крыма
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РИА Новости

На Украине объяснили, почему пустили Dr.Alban после посещения Крыма

16:23 05.01.2020 (обновлено: 17:16 05.01.2020)
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CC BY 2.0 / Marco Maas / Dr AlbanШведский музыкант Dr. Alban
Шведский музыкант Dr. Alban
CC BY 2.0 / Marco Maas / Dr Alban
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пограничники не нашли препятствий для пропуска шведского певца Dr.Alban на Украину, заявил представитель госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Запрета на въезд, вынесенного другими правоохранительными органами, не было", — сказал он в комментарии УНИАН.
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Как отметил глава ведомства Сергей Дейнеко, Dr.Alban пересек государственную границу в соответствии с украинским законодательством. Он также подчеркнул, что решение о пропуске иностранцев принимает исключительно госпогранслужба Украины.
Ранее Dr. Alban приехал в Киев и выступил в шоу "Вечерний квартал". Артист написал в инстаграме, что после визита в Крым ему запретили въезд на Украину, а в украинскую столицу его пустили якобы после вмешательства Владимира Зеленского.
При этом так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Зеленский не имеет никакого отношения к приезду Dr. Alban и к пересечению им государственной границы. Как отметил УНИАН, позже шведский музыкант убрал из публикации слова о причастности Зеленского к этой ситуации.
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Если бы его не пустили, это был бы расизм. А в цивилизованной стране это неприемлемо!
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Naum Vygodsky
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