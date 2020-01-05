В ГД прокомментировали вопрос назначения российского посла на Украине

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками назначение посла РФ на Украине не обсуждалось, а депутатов не отзывали с новогодних каникул, сообщил РИА Новости глава комитета Леонид Калашников.
Ранее в сети появилась информация о том, что Москва рассматривает кандидатуры на должность российского посла на Украину. В качестве претендентов на этот пост называлась кандидатура Дмитрия Козака. Зампред комитета ГД по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская ранее заявила РИА Новости, что готова, если поступит подобное предложение, стать послом РФ на Украине.
"Все на каникулах новогодних. Если бы такое было, мы бы собрались. Соберемся, если надо, потому что слишком хорошее и важное событие. Но пока нас не отзывали из отпуска", - сказал Калашников.
Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014-м оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.