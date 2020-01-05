Посольство Ирана в Дохе примет соболезнования из-за убийства Сулеймани

Мероприятие такого рода является необычным для арабских стран Персидского залива, некоторые из них не имеют отношений с Ираном, отношения других с исламской республикой ограничены.

"Хотим известить вас, что соболезнования по павшему генерал-майору хаджу Касему Сулеймани будут приниматься послом и дипломатами посольства в четверг, 9 января, в дипмиссии Исламской республики Иран в Дохе", - отметили в посольстве.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.