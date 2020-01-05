Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов

КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
"Европейская солидарность" подготовила ряд запросов в СБУ и к президенту Зеленскому о нарушении украинского законодательства и разрешения на въезд в Украину лицам, которые поддержали аннексию Крыма, публично называют аннексированный РФ полуостров спорной территорией и выступали на оккупированной украинской земле", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, в частности, речь идет об актере сериала "Сваты" Федоре Добронравове и шведском певце Dr Alban.
Ранее Dr Alban, которому был запрещен въезд в Украину после концерта в Крыму, приехал в Киев и выступил в шоу "Вечерний квартал". Он также написал на своей странице в Instagram, что смог приехать в Киев после вмешательства президента Зеленского.
Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым, однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении Добронравова в "черный список". В июне 2018 года Добронравова исключили из списка лиц, "угрожающих национальной безопасности".
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