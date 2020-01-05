Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов

По ее словам, в частности, речь идет об актере сериала "Сваты" Федоре Добронравове и шведском певце Dr Alban.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым, однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении Добронравова в "черный список". В июне 2018 года Добронравова исключили из списка лиц, "угрожающих национальной безопасности".