Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T16:18+0300
https://ria.ru/20200105/1563128978.html
Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/61/1557356194_0:0:3060:1721_1036x0_80_0_0_5598f03f92e6de33e0e5e76a4e9bf730.jpg
РИА Новости

Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов

16:17 05.01.2020 (обновлено: 16:18 05.01.2020)
1405
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко
Депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутат партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Архивное фото
КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
"Европейская солидарность" подготовила ряд запросов в СБУ и к президенту Зеленскому о нарушении украинского законодательства и разрешения на въезд в Украину лицам, которые поддержали аннексию Крыма, публично называют аннексированный РФ полуостров спорной территорией и выступали на оккупированной украинской земле", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
1 октября 2019, 16:55
Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма
По ее словам, в частности, речь идет об актере сериала "Сваты" Федоре Добронравове и шведском певце Dr Alban.
Ранее Dr Alban, которому был запрещен въезд в Украину после концерта в Крыму, приехал в Киев и выступил в шоу "Вечерний квартал". Он также написал на своей странице в Instagram, что смог приехать в Киев после вмешательства президента Зеленского.
Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым, однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении Добронравова в "черный список". В июне 2018 года Добронравова исключили из списка лиц, "угрожающих национальной безопасности".
Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей!
25 ноября 2019, 08:00
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
4342106
Обсудить 0
Шоу-бизнесЕвропейская солидарностьСитуация на УкраинеИрина ГеращенкоПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКрымКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:15Армия Хафтара отрицает причастность к удару по училищу в Триполи
20:03Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
Лента новостейМолния