В Италии арестовали водителя, сбившего насмерть немецких туристов

РИМ, 5 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Водитель, насмерть сбивший шестерых немецких туристов на севере Водитель, насмерть сбивший шестерых немецких туристов на севере Италии , арестован полицией, уровень алкоголя в его крови превысил норму в 4,7 раза, сообщает итальянская газета la Repubblica

Шесть туристов из Германии погибли и 11 пострадали после того, как в ночь на воскресенье в 01.15 (03.15 мск) водитель врезался в них на большой скорости в итальянском горном курорте Лутаго близ границы с Австрией. Отмечается, что после столкновения с группой людей он остановился только через 150 метров.

Водителем был 28-летний местный житель, в крови которого полицейские зафиксировали превышение уровня алкоголя в 4,7 раза. Его арестовали по обвинению в убийстве и причинении телесных повреждений. В настоящее время мужчина находится в больнице, проводятся новые анализы на наличие в крови наркотиков.

Все погибшие - граждане ФРГ в возрасте от 19 до 22 лет. Среди пострадавших есть итальянцы, жители провинции Больцано автономной области Трентино-Альто-Адидже.