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Туризм
2020-01-05T16:05+0300
https://ria.ru/20200105/1563128694.html
В Италии арестовали водителя, сбившего насмерть немецких туристов
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РИА Новости

В Италии арестовали водителя, сбившего насмерть немецких туристов

16:05 05.01.2020
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© Фото : FFLuttachСотрудники экстренных служб на месте ДТП в Лутаго, Италия
Сотрудники экстренных служб на месте ДТП в Лутаго, Италия
© Фото : FFLuttach
РИМ, 5 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Водитель, насмерть сбивший шестерых немецких туристов на севере Италии, арестован полицией, уровень алкоголя в его крови превысил норму в 4,7 раза, сообщает итальянская газета la Repubblica.
Шесть туристов из Германии погибли и 11 пострадали после того, как в ночь на воскресенье в 01.15 (03.15 мск) водитель врезался в них на большой скорости в итальянском горном курорте Лутаго близ границы с Австрией. Отмечается, что после столкновения с группой людей он остановился только через 150 метров.
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Водителем был 28-летний местный житель, в крови которого полицейские зафиксировали превышение уровня алкоголя в 4,7 раза. Его арестовали по обвинению в убийстве и причинении телесных повреждений. В настоящее время мужчина находится в больнице, проводятся новые анализы на наличие в крови наркотиков.
Все погибшие - граждане ФРГ в возрасте от 19 до 22 лет. Среди пострадавших есть итальянцы, жители провинции Больцано автономной области Трентино-Альто-Адидже.
На месте происшествия работали более 160 сотрудников спасательных служб Италии. Часть пострадавших доставлена на вертолете в больницу на территории Австрии.
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