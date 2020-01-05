Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"

"Заявления о том, что европейцы не должны покупать российский газ, поскольку это улучшает благосостояние Кремля, теперь будут равносильны сжиганию десяти процентов украинской казны в костре", — отмечает издание.

В статье подчеркивается, что Украина, которую автор называет "европейской Венесуэлой" из-за слабой экономики после государственного переворота в 2014 году, добилась очень многого благодаря соглашению о транзите, поскольку налоги "Нафтогаза" составили в прошлом году 14 процентов от бюджетных поступлений.

При этом издание считает, что "газовая сделка" говорит о том, что Москва и Киев могут также прийти к дипломатическому решению конфликта в Донбассе.

В конце декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа на пять лет. По условиям достигнутых договоренностей, стороны отказались от исковых претензий, по которым еще не принято судебное решение. Согласно тексту соглашения, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

"Северный поток — 2"

Швеции и Дании. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии . Трубопровод также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии

Против строительства выступала Украина, которая опасалась потерять транзит российского голубого топлива через свою территорию после реализации "Северного потока — 2".

Проект также активно критикуют американские власти, планирующие нарастить поставки собственного сжиженного газа в европейские страны. Более того, Минфин США в конце декабря сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" . Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку газопроводов, немедленно прекратить строительство.

В поддержку проекта выступают Германия, Австрия Норвегия . Власти этих стран не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" должен укрепить европейскую энергетическую безопасность. Кроме того, руководство Евросоюза осудила введение американских ограничительных мер.