Иран в воскресенье примет окончательное решение по СВПД

ТЕГЕРАН, 5 янв - РИА Новости. Тегеран в воскресенье примет окончательное решение по следующему этапу сокращения ядерных обязательств, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Уже были приняты решения по поводу пятого шага (сокращения ядерных обязательств), однако, принимая во внимание текущую обстановку, сегодня вечером пройдет важное совещание по этому поводу", - сказал Мусави в ходе брифинга.
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Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом последние события в регионе. Они также обсудили "важность сохранения" ядерной сделки, из которой вышли США. Боррель подтвердил свою решимость исполнять роль координатора для поддержания единства оставшихся участников соглашения и его "полномасштабного претворения в жизнь".
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" КСИР - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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