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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-05T15:25+0300
https://ria.ru/20200105/1563127503.html
МИД Ирана: гибель Сулеймани не отразится на взаимодействии по Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156311/76/1563117632_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_9673b3bff0556d0c5b686fb4ea19bc74.jpg
РИА Новости

МИД Ирана: гибель Сулеймани не отразится на взаимодействии по Сирии

15:01 05.01.2020 (обновлено: 15:25 05.01.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
ТЕГЕРАН, 5 янв – РИА Новости, Антон Быстров. Гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани не отразится на взаимодействии России и Ирана по Сирии, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Мы не думаем, что с назначением генерала Каани (на должность главы спецподразделения "Кудс") возникнет вакуум в этой сфере", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, повлияет ли гибель генерала КСИР Сулеймани на координацию и сотрудничество России и Ирана на территории Сирии.
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Война в СирииАббас МусавиГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМИД ИранаСирияРоссияИранВ мире
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