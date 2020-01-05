МИД Ирана: гибель Сулеймани не отразится на взаимодействии по Сирии

ТЕГЕРАН, 5 янв – РИА Новости, Антон Быстров. Гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани не отразится на взаимодействии России и Ирана по Сирии, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Мы не думаем, что с назначением генерала Каани (на должность главы спецподразделения "Кудс") возникнет вакуум в этой сфере", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, повлияет ли гибель генерала КСИР Сулеймани на координацию и сотрудничество России и Ирана на территории Сирии.
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