Юрий Лоза раскритиковал фильм "Текст"

По словам артиста, "невооруженным глазом" видно, что создатели картины постарались.

При этом он выразил мнение, что кинолента затянута и в ней слишком много нецензурной речи.

"Матерные слова я бы заменил крепкими, но все-таки цензурными, как это делают в большом взрослом кино", — написал он.

Музыкант также подверг критике постельную сцену, освещение и актерский состав.

"Кстати, а зачем вообще было все это снимать? Неужели создатели намеревались при помощи данной картины сделать наш мир лучше? Но если не хотели, то тем более... зачем?"