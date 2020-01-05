Юрий Лоза раскритиковал фильм "Текст"

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российский певец Юрий Лоза в фейсбуке невысоко оценил фильм Клима Шипенко "Текст".
По словам артиста, "невооруженным глазом" видно, что создатели картины постарались.
При этом он выразил мнение, что кинолента затянута и в ней слишком много нецензурной речи.
"Матерные слова я бы заменил крепкими, но все-таки цензурными, как это делают в большом взрослом кино", — написал он.
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Музыкант также подверг критике постельную сцену, освещение и актерский состав.
"Кстати, а зачем вообще было все это снимать? Неужели создатели намеревались при помощи данной картины сделать наш мир лучше? Но если не хотели, то тем более... зачем?"
Ранее пресс-служба интернет-сервиса "Кинопоиск" сообщила, что "Текст" вошел в тройку лидеров в рейтинге главных российских фильмов 2019 года по мнению зрителей.
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