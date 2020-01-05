Сирийский политолог оценил последствия убийства генерала Сулеймани

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани

ДАМАСК, 5 янв - РИА Новости. Вашингтон загнал себя в тупик и заплатит цену за убийство командующего элитным подразделением армии Ирана - силами спецназначения "Кудс" Касема Сулеймани , а противостоять ему будет не один только Тегеран, заявил РИА Новости сирийский политолог Ахмад ад-Дерзи.

Эксперт отметил, что исходя из всех имеющихся сведений можно сделать вывод, что это безусловное преступление по всем параметрам.

"Власти в аэропорту Багдада знали, что Сулеймани прибыл туда законно, так как он военный советник главнокомандующего ВС Ирака - премьер-министра страны, его встречал замглавы ополчения аль-Мухандис", - заявил ад-Дерзи.

По его словам, инцидент укладывается в попытки США устроить "геополитический переворот" в Ираке, ранее поддерживая протесты с требованием изменений в структуре власти. "Ирак является последним рубежом между Средиземным морем и границами Китая: все дороги, с помощью которых КНР хочет реализовать проект "Один пояс - один путь", проходят через него", - пояснил эксперт.

По его словам, через Ирак осуществляется доступ к ключевым сирийским портам в Тартусе и Баньясе, а также к ливанским Триполи и Бейруту. "США осознают, что у них осталось не так много времени для противостояния глобальным мировым изменениям и, в частности, в Азии", - считает эксперт.

По его словам, РФ, КНР и Иран состоят в "неофициальной коалиции". "Именно эта коалиция может составить реальную угрозу влиянию США на уровне Азии и угрожает роли США как одному полюсу мира", - сказал ад-Дерзи.

Он напомнил о совместных военных маневрах стран за последнее время. "Эти маневры направили сигнал: противостояние с США постоянно, необходимо обезопасить морские проливы, торговые пути... это было жёсткое послание США о желании вывести их со всего азиатского континента", - прокомментировал эксперт военные маневры.

Как ранее заявил МИД Ирана , совместные учения России, Ирана и КНР направлены на установление мира в регионе Персидского залива. Целью маневров, как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, являлась отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством. В Иране подчеркивали, что учения не направлены против других стран.

"США решили не дать сбыться этим планам через полное уничтожение иракского государства..., затем после падения Ирака и Иран будет низвержен", - заявил ад-Дерзи.

Таким образом США смогут получить контроль над ключевыми торговыми путями, помешав КНР и РФ с их инициативами о международной торговле, считает он. По его словам, Вашингтон также пытается истощить Китай и РФ, искусственно нагнетая конфликты между различными конфессиями в этих странах.

"США оказались в настоящем тупике, из которого они уже, вероятнее всего, не выберутся, и заплатят цену. Дело в том, что не один Иран будет противостоять США, даже если будет полагаться только на себя: у него значительная политическая поддержка РФ и КНР, он получит экономическую помощь", - заявил эксперт.

По его словам, противостояние будет осуществляться через иракцев, суверенитет страны которых был нарушен убийством Сулеймани.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп, в ответ, пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.