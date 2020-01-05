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2020-01-05T14:48+0300
https://ria.ru/20200105/1563127141.html
Сирийский политолог оценил последствия убийства генерала Сулеймани
https://cdn24.img.ria.ru/images/156309/86/1563098602_0:234:3072:1962_1036x0_80_0_0_95a34358d7d7dded423aeb0816aa4b8a.jpg
РИА Новости

Сирийский политолог оценил последствия убийства генерала Сулеймани

14:46 05.01.2020 (обновлено: 14:48 05.01.2020)
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
ДАМАСК, 5 янв - РИА Новости. Вашингтон загнал себя в тупик и заплатит цену за убийство командующего элитным подразделением армии Ирана - силами спецназначения "Кудс" Касема Сулеймани, а противостоять ему будет не один только Тегеран, заявил РИА Новости сирийский политолог Ахмад ад-Дерзи.
Эксперт отметил, что исходя из всех имеющихся сведений можно сделать вывод, что это безусловное преступление по всем параметрам.
"Власти в аэропорту Багдада знали, что Сулеймани прибыл туда законно, так как он военный советник главнокомандующего ВС Ирака - премьер-министра страны, его встречал замглавы ополчения аль-Мухандис", - заявил ад-Дерзи.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
По его словам, инцидент укладывается в попытки США устроить "геополитический переворот" в Ираке, ранее поддерживая протесты с требованием изменений в структуре власти. "Ирак является последним рубежом между Средиземным морем и границами Китая: все дороги, с помощью которых КНР хочет реализовать проект "Один пояс - один путь", проходят через него", - пояснил эксперт.
По его словам, через Ирак осуществляется доступ к ключевым сирийским портам в Тартусе и Баньясе, а также к ливанским Триполи и Бейруту. "США осознают, что у них осталось не так много времени для противостояния глобальным мировым изменениям и, в частности, в Азии", - считает эксперт.
По его словам, РФ, КНР и Иран состоят в "неофициальной коалиции". "Именно эта коалиция может составить реальную угрозу влиянию США на уровне Азии и угрожает роли США как одному полюсу мира", - сказал ад-Дерзи.
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
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Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Он напомнил о совместных военных маневрах стран за последнее время. "Эти маневры направили сигнал: противостояние с США постоянно, необходимо обезопасить морские проливы, торговые пути... это было жёсткое послание США о желании вывести их со всего азиатского континента", - прокомментировал эксперт военные маневры.
Как ранее заявил МИД Ирана, совместные учения России, Ирана и КНР направлены на установление мира в регионе Персидского залива. Целью маневров, как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, являлась отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством. В Иране подчеркивали, что учения не направлены против других стран.
"США решили не дать сбыться этим планам через полное уничтожение иракского государства..., затем после падения Ирака и Иран будет низвержен", - заявил ад-Дерзи.
Таким образом США смогут получить контроль над ключевыми торговыми путями, помешав КНР и РФ с их инициативами о международной торговле, считает он. По его словам, Вашингтон также пытается истощить Китай и РФ, искусственно нагнетая конфликты между различными конфессиями в этих странах.
"США оказались в настоящем тупике, из которого они уже, вероятнее всего, не выберутся, и заплатят цену. Дело в том, что не один Иран будет противостоять США, даже если будет полагаться только на себя: у него значительная политическая поддержка РФ и КНР, он получит экономическую помощь", - заявил эксперт.
По его словам, противостояние будет осуществляться через иракцев, суверенитет страны которых был нарушен убийством Сулеймани.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп, в ответ, пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призывает США и Иран к сдержанности.
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
© AP Photo / Vahid Salemi

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
1 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
2 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / Aamir Qureshi

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
1 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
2 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампМИД ИранаИракИранСШАВ мире
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