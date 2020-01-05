Названо самое популярное место для путешествий у тайваньцев

В пятерку лучших туристических направлений путешественников из Тайваня также вошли города: Гереме (Турция), Чианграй (Таиланд), Китакюсю (Япония) и Намчеджу (Южная Корея).

По данным сайта бронирования, в период с августа 2018 года по июнь 2019 годы в эти места было забронировано больше всего номеров и комнат.