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Туризм
2020-01-05T17:27+0300
https://ria.ru/20200105/1563127087.html
Названо самое популярное место для путешествий у тайваньцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/153542/92/1535429287_0:275:5633:3443_1036x0_80_0_0_76237f1062160ae0c39da854252ab524.jpg
РИА Новости

Названо самое популярное место для путешествий у тайваньцев

17:27 05.01.2020
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© Depositphotos / kamchatkaЭль Нидо на острове Палаван
Эль Нидо на острове Палаван
© Depositphotos / kamchatka
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Регион Эль Нидо на Филиппинах стал самым востребованным местом для путешествий у тайваньцев, сообщает focustaiwan.tw.
Регион славится красивым природным ландшафтом, пляжами с белым песком и уединенными лагунами.
В пятерку лучших туристических направлений путешественников из Тайваня также вошли города: Гереме (Турция), Чианграй (Таиланд), Китакюсю (Япония) и Намчеджу (Южная Корея).
По данным сайта бронирования, в период с августа 2018 года по июнь 2019 годы в эти места было забронировано больше всего номеров и комнат.
Аль-Ула, Саудовская Аравия
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