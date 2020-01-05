Названо самое популярное место для путешествий у тайваньцев

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Регион Эль Нидо на Филиппинах стал самым востребованным местом для путешествий у тайваньцев, сообщает focustaiwan.tw.
Регион славится красивым природным ландшафтом, пляжами с белым песком и уединенными лагунами.
В пятерку лучших туристических направлений путешественников из Тайваня также вошли города: Гереме (Турция), Чианграй (Таиланд), Китакюсю (Япония) и Намчеджу (Южная Корея).
По данным сайта бронирования, в период с августа 2018 года по июнь 2019 годы в эти места было забронировано больше всего номеров и комнат.