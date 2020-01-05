В Приморье взяли на контроль инцидент с избиением матери с ребенком

ВЛАДИВОСТОК, 5 янв - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
Ранее СМИ сообщили, что женщина с ребенком обратилась в клинику за срочной помощью, ее направили в кабинет к врачу, но специалист отказал в приеме. Когда женщина потребовала письменный отказ, стоматолог проигнорировал ее просьбу, после чего посетительница достала мобильный телефон и начала снимать происходящее. Телеканал "Россия 24" опубликовал видео с инцидентом, где врач попытался отнять гаджет, схватив женщину за руку. Сообщается, что она получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев.
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СК начал доследственную проверку из-за инцидента.
"Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту конфликта в медицинском учреждении города Уссурийска", - сообщила РИА Новости Дорожкина.