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В Приморье взяли на контроль инцидент с избиением матери с ребенком
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РИА Новости

В Приморье взяли на контроль инцидент с избиением матери с ребенком

14:35 05.01.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 5 янв - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
Ранее СМИ сообщили, что женщина с ребенком обратилась в клинику за срочной помощью, ее направили в кабинет к врачу, но специалист отказал в приеме. Когда женщина потребовала письменный отказ, стоматолог проигнорировал ее просьбу, после чего посетительница достала мобильный телефон и начала снимать происходящее. Телеканал "Россия 24" опубликовал видео с инцидентом, где врач попытался отнять гаджет, схватив женщину за руку. Сообщается, что она получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев.
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"Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту конфликта в медицинском учреждении города Уссурийска", - сообщила РИА Новости Дорожкина.
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