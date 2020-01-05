Источник: мужчина с оружием пытался пройти в ростовский Дом творчества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Мужчина с ножом и пистолетом в сумке попытался пройти в областной Дом народного творчества в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его информации, инцидент произошел около 11.30 мск в воскресенье.
"Мужчина с черной сумкой пытался пройти в Дом народного творчества. Его остановили на досмотре, который показал, что в сумке нож и пистолет", - сказал собеседник агентства.
После того, как началось разбирательство, мужчина "схватил сумку и убежал". В настоящее время его ищут.
Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.