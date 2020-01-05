В Пензе 146 домов оказались в зоне ограничения теплоснабжения

САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти 150 жилых домов в Почти 150 жилых домов в Пензе в воскресенье оказались в зоне ограничения теплоснабжения из-за порыва на теплосетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС

По словам собеседницы агентства, из-за порыва трубопровода в зону ограничения теплоснабжения попали 146 жилых домов на улицах Экспериментальная, Пушанина, Терновского, Терешковой, Вадинская, ДОС, Ивановская, проезду Электрический.

"При обследовании тепломагистрали бригадами АО "Пензтеплоснабжение" принято решение о снижении параметров теплоносителя без полного отключения потребителей от теплоснабжения", - пояснила она.

Как уточняет главк МЧС, для проведения работ задействованы две бригады "Пензтеплоснабжения" в количестве 12 человек и пяти единиц техники.