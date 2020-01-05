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В Пензе 146 домов оказались в зоне ограничения теплоснабжения
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РИА Новости

В Пензе 146 домов оказались в зоне ограничения теплоснабжения

14:23 05.01.2020 (обновлено: 14:24 05.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея в жилом доме
Батарея в жилом доме
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Батарея в жилом доме. Архивное фото
САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти 150 жилых домов в Пензе в воскресенье оказались в зоне ограничения теплоснабжения из-за порыва на теплосетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
По словам собеседницы агентства, из-за порыва трубопровода в зону ограничения теплоснабжения попали 146 жилых домов на улицах Экспериментальная, Пушанина, Терновского, Терешковой, Вадинская, ДОС, Ивановская, проезду Электрический.
"При обследовании тепломагистрали бригадами АО "Пензтеплоснабжение" принято решение о снижении параметров теплоносителя без полного отключения потребителей от теплоснабжения", - пояснила она.
Как уточняет главк МЧС, для проведения работ задействованы две бригады "Пензтеплоснабжения" в количестве 12 человек и пяти единиц техники.
В настоящее время в Пензе 0 градусов.
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