Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T14:27+0300
https://ria.ru/20200105/1563126693.html
Житель Тольятти пытался украсть из магазина около 50 плиток шоколада
https://cdn22.img.ria.ru/images/156312/67/1563126787_0:61:1020:635_1036x0_80_0_0_6bf1fb11be1c6c3eae3c314d9b899cc6.jpg
РИА Новости

Житель Тольятти пытался украсть из магазина около 50 плиток шоколада

14:22 05.01.2020 (обновлено: 14:27 05.01.2020)
4919
© Фото : ГУ МВД России по Саратовской областиЖитель Тольятти, подозреваемый в краже 50 плиток шоколада из продуктового магазина
Житель Тольятти, подозреваемый в краже 50 плиток шоколада из продуктового магазина
© Фото : ГУ МВД России по Саратовской области
САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Жителя города Тольятти Самарской области задержали по подозрению в краже сладостей из продуктового магазина в преддверии Нового года, сообщила в воскресенье пресс-служба областного главка МВД.
"Один из покупателей, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала магазина, спрятал под одеждой товар и вынес его из торговой точки. Из всего ассортимента магазина злоумышленник отдал предпочтение сладким продуктам. По оценке администрации магазина, общая сумму ущерба превысила пять тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Полиция по подозрению в краже задержала 23-летнего местного жителя, ранее в феврале прошлого года получившего административный штраф в три тысячи рублей за мелкое хищение.
"В совершении правонарушения мужчина признался... Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проверяют подозреваемого на причастность к другим противоправным деяниям, совершенным на территории города", - отмечается сообщении. Фигуранту дела грозит до года лишения свободы.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка МВД, в преддверии Нового года подозреваемый, по версии следствия, украл около 30 шоколадок "Кит Кат" и около 20 шоколадок "Коммунарка Трюфельный".
Шоколад и коньяк. Архивное фото
4 декабря 2018, 09:37
В Москве мужчина украл из магазина шоколад и коньяк на 8,5 тысячи рублей
9203443
Обсудить 3
Самарская областьТольятти
Рекомендуем
Председатель Совета Cancer Fund Андрей Павленко
Онколог Павленко спас тысячи жизней, рассказали в Минздраве
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
В Тюменской области в ДТП погибли пять человек
Девушка с кусочком торта
"Уйти во все тяжкие": как похудеть после новогодних праздников
Полицейский
В Саратовской области задержали подозреваемого в поджоге двух машин
Участники факельного шествия националистов в Киеве, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. 1 января 2020
В Москве призвали власти Украины отказаться от глумления над историей
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани
Строительство газопровода Турецкий поток
Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку"
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Граждане России, задержанные за секс на пляже в Паттайе, Таиланд
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
Подъем уровня воды в реках на севере Красноярского края
В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Коридор в больнице
В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
Сотрудники в офисе
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Сроки, штрафы, экспертизы: что изменится в Уголовном кодексе в 2020-м
Молодожены во время регистрации брака
Гурцкая оценила инициативу скорректировать брачный возраст
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:03Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
17:25Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани
Лента новостейМолния