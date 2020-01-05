Житель Тольятти пытался украсть из магазина около 50 плиток шоколада

"Один из покупателей, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала магазина, спрятал под одеждой товар и вынес его из торговой точки. Из всего ассортимента магазина злоумышленник отдал предпочтение сладким продуктам. По оценке администрации магазина, общая сумму ущерба превысила пять тысяч рублей", - говорится в сообщении.