Житель Тольятти пытался украсть из магазина около 50 плиток шоколада

САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Жителя города Тольятти Самарской области задержали по подозрению в краже сладостей из продуктового магазина в преддверии Нового года, сообщила в воскресенье пресс-служба областного главка МВД.
"Один из покупателей, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала магазина, спрятал под одеждой товар и вынес его из торговой точки. Из всего ассортимента магазина злоумышленник отдал предпочтение сладким продуктам. По оценке администрации магазина, общая сумму ущерба превысила пять тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Полиция по подозрению в краже задержала 23-летнего местного жителя, ранее в феврале прошлого года получившего административный штраф в три тысячи рублей за мелкое хищение.
"В совершении правонарушения мужчина признался... Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проверяют подозреваемого на причастность к другим противоправным деяниям, совершенным на территории города", - отмечается сообщении. Фигуранту дела грозит до года лишения свободы.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка МВД, в преддверии Нового года подозреваемый, по версии следствия, украл около 30 шоколадок "Кит Кат" и около 20 шоколадок "Коммунарка Трюфельный".
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