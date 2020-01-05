Силовики подорвались при установке мин у Золотого, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Украинские силовики подорвались у линии соприкосновения в Украинские силовики подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Золотое при минировании местности, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook заявил, что 5 января в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-4 у линии соприкосновения в Донбассе вследствие наезда на неизвестное взрывное устройство произошел подрыв грузового автомобиля. По данным штаба, один военнослужащий ВС Украины погиб, один был ранен. "Пользуясь установившимся перемирием командование штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" на усиление подразделений 72-й бригады (ВС Украины - ред.) направило подразделение из состава 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ для подготовки к возможному проведению диверсий в зоне ответственности Народной милиции ЛНР", - рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что по данным разведки ЛНР, "по причине полной профессиональной непригодности" при установке мин вблизи вновь оборудованных позиций взводного опорного пункта разведывательного батальона в районе Золотого вследствие нарушения техники безопасности произошел подрыв одной из мины. По данным ЛНР, в результате взрыва один военнослужащий ВС Украины погиб и двое (заместитель командира разведывательной роты старший лейтенант Дерманчук 1961 года рождения и солдат Земба 1967 года рождения) получили ранения.

"Хочу обратить внимание на возраст пострадавших военнослужащих, 59 и 53 года соответственно, данный факт в очередной раз подтверждает проблему с комплектованием подразделений ВСУ в зоне операции Объединенных сил (ООС), которую командование воинских частей и подразделений для улучшения статистики решает за счет мужского населения Украины пенсионного и предпенсионного возрастов", - дополнил Филипоненко.