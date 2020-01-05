Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T14:39+0300
https://ria.ru/20200105/1563126668.html
Силовики подорвались при установке мин у Золотого, заявили в ЛНР
https://cdn25.img.ria.ru/images/151967/30/1519673011_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_cf7bd0233e9bfa679641fe44ccb364b5.jpg
РИА Новости

Силовики подорвались при установке мин у Золотого, заявили в ЛНР

14:22 05.01.2020 (обновлено: 14:39 05.01.2020)
2685
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Украинские силовики подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Золотое при минировании местности, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook заявил, что 5 января в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-4 у линии соприкосновения в Донбассе вследствие наезда на неизвестное взрывное устройство произошел подрыв грузового автомобиля. По данным штаба, один военнослужащий ВС Украины погиб, один был ранен. "Пользуясь установившимся перемирием командование штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" на усиление подразделений 72-й бригады (ВС Украины - ред.) направило подразделение из состава 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ для подготовки к возможному проведению диверсий в зоне ответственности Народной милиции ЛНР", - рассказал Филипоненко.
Боец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области
11:02
Силовики обстреляли из минометов Коминтерново, заявили в ДНР
Он уточнил, что по данным разведки ЛНР, "по причине полной профессиональной непригодности" при установке мин вблизи вновь оборудованных позиций взводного опорного пункта разведывательного батальона в районе Золотого вследствие нарушения техники безопасности произошел подрыв одной из мины. По данным ЛНР, в результате взрыва один военнослужащий ВС Украины погиб и двое (заместитель командира разведывательной роты старший лейтенант Дерманчук 1961 года рождения и солдат Земба 1967 года рождения) получили ранения.
"Хочу обратить внимание на возраст пострадавших военнослужащих, 59 и 53 года соответственно, данный факт в очередной раз подтверждает проблему с комплектованием подразделений ВСУ в зоне операции Объединенных сил (ООС), которую командование воинских частей и подразделений для улучшения статистики решает за счет мужского населения Украины пенсионного и предпенсионного возрастов", - дополнил Филипоненко.
Пресс-центр объединенных сил Украины сообщил, что "в районе населенного пункта Золотое-4 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения". На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия. Командование объединенных сил выразило глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
4553202
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Сотрудники в офисе
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Последствия авиаудара по военному училищу в Триполи, Ливия
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Измерение артериального давления
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Ракетный комплекс Тополь
Ветеран РВСН рассказал, как работает "ядерная кнопка"
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Трамп пригрозил ударить по Ирану техникой за два триллиона долларов
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Месть за "Северный поток — 2": санкции ЕС против США — вопрос времени
Председатель Совета Cancer Fund Андрей Павленко
Вдова онколога Павленко назвала дату и место похорон
Автомобили скорой помощи
В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:03Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
17:25Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани
Лента новостейМолния