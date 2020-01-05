Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

"Министерство иностранных дел уже принимает политические, юридические и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета Безопасности", — сказал он.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.