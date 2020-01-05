Парламент Ирака попросит правительство подать жалобу против США в ООН

Ожидается, что в воскресенье парламент Ирака проведет заседание по вопросу присутствия в стране американских военных. Ранее сообщалось, что в связи с последними событиями Ирак уже ограничил американские военные операции на своей территории. США также заявляли, что сами сокращают свою деятельность в Ираке, а НАТО объявило, что приостанавливает программу по обучению иракских военных. Кроме того, представители шиитского иракского ополчения, один из командиров которого погиб в результате американской атаки, пообещали в воскресенье начать атаковать базы, которые используют в Ираке американцы.