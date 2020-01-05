Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава внешнеполитической службы Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.

"Высокий представитель Жозеп Боррель обсудил в эти выходные с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом последние события в Ираке, поговорил о необходимости снижения напряженности в регионе и важности сохранения СВПД", - говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

"Жозеф Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана в Брюссель", - отмечается в заявлении. В ЕС добавили, что "Боррель выразил глубокую озабоченность по поводу недавнего усиления столкновений в Ираке, включая убийство генерала Касема Сулеймани".

"Он (Боррель) призвал Иран проявлять сдержанность и тщательно обдумывать любую реакцию во избежание дальнейшей эскалации, которая наносит ущерб всему региону и его населению", - говорится в заявлении.

В тексте также указывается, что Боррель "заявил о своей полной готовности содействовать деэскалации". Он подчеркнул, что в конечном итоге "политическое решение на региональном уровне является единственным путем продвижения вперед". По его словам, ЕС готов поддержать такое решение.

Боррель и Зариф также обсудили "важность сохранения" ядерной сделки, из которой вышли США. Боррель подтвердил свою решимость исполнять роль координатора для поддержания единства оставшихся участников соглашения и его "полномасштабного претворения в жизнь".

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.