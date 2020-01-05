Иран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны

"Иран готов ответить на любые угрозы или действия в отношении национальной безопасности и территориальной целостности", - сказал Аракчи вызванному послу Швейцарии, представляющей интересы США в Иране.

Он добавил, что Иран оставляет за собой "неоспоримое" право ответить США за убийство генерала Касема Сулеймани.

Ранее президент США пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы со стороны Вашингтона прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.