Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T14:15+0300
https://ria.ru/20200105/1563126038.html
Иран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны
https://cdn23.img.ria.ru/images/156072/57/1560725773_0:119:2000:1244_1036x0_80_0_0_8f61e033b8970f788b05082db322a9ae.jpg
РИА Новости

Иран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны

13:41 05.01.2020 (обновлено: 14:15 05.01.2020)
4172
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии во время учений
Военнослужащие иранской армии во время учений
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
Военнослужащие иранской армии во время учений. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 янв – РИА Новости. Тегеран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану.
"Иран готов ответить на любые угрозы или действия в отношении национальной безопасности и территориальной целостности", - сказал Аракчи вызванному послу Швейцарии, представляющей интересы США в Иране.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
13:05
Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране
Он добавил, что Иран оставляет за собой "неоспоримое" право ответить США за убийство генерала Касема Сулеймани.
Ранее президент США пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы со стороны Вашингтона прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
681032131
Обсудить 0
Гибель иранского генерала Касема СулейманиМИД ИранаИранСШАВ мире
Рекомендуем
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Постпред России предупредил о последствиях из-за убийства Сулеймани
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Флаг Ирана
Иран выразил протест США из-за угрозы нанести удары
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Командующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф оценил угрозы США ударить по культурным объектам в Иране
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Сирийский политолог оценил последствия убийства генерала Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео прокомментировал угрозы Трампа нанести удар по объектам в Иране
Восход Солнца
Ученые оценили последствия максимального приближения Земли к Солнцу
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Парламент Ирака попросит правительство подать жалобу против США в ООН
Флаг Ирана
Иран в воскресенье примет окончательное решение по СВПД
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран готов вести с США переговоры по ядерной сделке
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
МИД Ирана раскрыл детали ответа на убийство Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
NYT сообщила о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:03Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
17:25Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани
Лента новостейМолния