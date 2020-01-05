Павленко изменил отношение к раку, считают в благотворительном фонде

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Онколог Андрей Павленко своим примером смог изменить отношение к болезни. Об этом каналу "360" рассказал PR-менеджер фонда "Вместе против рака" Евгений Новиков.
"Этот человек воодушевлял. Он внес вклад в тему просвещения об онкологии такой обширный, такой оптимистичный в определенном смысле для многих людей <…> Это яркий был, потрясающий человек, который сделал то, что побоялись или не стали, или, возможно, считали делать неэтичным другие люди", — отметил он.
Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова узнал о том, что у него рак желудка, в марте 2018 года. Тогда он решил завести блог и делиться новостями о том, как он борется с заболеванием и с какими трудностями ему приходится сталкиваться.
Первого января он написал, что не смог справиться с раком и жить ему осталось недолго. Вместе с тем, он призвал всех пациентов не сдаваться и верить в шансы на излечение. Утром 5 января Павленко не стало.