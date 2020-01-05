Павленко изменил отношение к раку, считают в благотворительном фонде

"Этот человек воодушевлял. Он внес вклад в тему просвещения об онкологии такой обширный, такой оптимистичный в определенном смысле для многих людей <…> Это яркий был, потрясающий человек, который сделал то, что побоялись или не стали, или, возможно, считали делать неэтичным другие люди", — отметил он.