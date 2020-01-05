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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-05T13:30+0300
https://ria.ru/20200105/1563125898.html
В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"
https://cdn24.img.ria.ru/images/154991/37/1549913754_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_4d3afa7dd2df15d5a58aa4a9626241e9.jpg
РИА Новости

В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"

13:30 05.01.2020
1937
© РИА Новости / Виталий БелоусовПункт утилизации новогодних елок в Москве
Пункт утилизации новогодних елок в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Пункт утилизации новогодних елок в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ежегодная акция "Елочный круговорот" началась в Москве 5 января, в этом сезоне до конца февраля будет работать 379 точек приема новогодних елей, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"В этом сезоне в Москве будут работать 379 точек приема новогодних елок на утилизацию. Акция стартует 5 января и продлится до конца февраля 2020 года", - сообщили в пресс-службе.
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Дед Мороз рассказал, что предпочитает искусственные ели
В департаменте напомнили, что вместо того, чтобы выбрасывать ели в обычный мусорный контейнер, можно отвезти их в специальные пункты утилизации, где деревья переработают в щепу. В дальнейшем ее будут использовать при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп, а также в вольерах, где содержатся животные.
С адресами точек приема елей можно ознакомиться на сайте департамента природопользования.
Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве регулярно с 2016 года. Ее главная цель - грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к проблеме раздельного сбора отходов.
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Новый год—2020МоскваОбщество
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