В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ежегодная акция "Елочный круговорот" началась в Ежегодная акция "Елочный круговорот" началась в Москве 5 января, в этом сезоне до конца февраля будет работать 379 точек приема новогодних елей, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В этом сезоне в Москве будут работать 379 точек приема новогодних елок на утилизацию. Акция стартует 5 января и продлится до конца февраля 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

В департаменте напомнили, что вместо того, чтобы выбрасывать ели в обычный мусорный контейнер, можно отвезти их в специальные пункты утилизации, где деревья переработают в щепу. В дальнейшем ее будут использовать при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп, а также в вольерах, где содержатся животные.

С адресами точек приема елей можно ознакомиться на сайте департамента природопользования.