Постпред России предупредил о последствиях из-за убийства Сулеймани

"Убийство генерала Сулеймани чревато весьма негативными последствиями для ситуации в регионе. Хотелось бы, чтобы это не затронуло СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, так называемая ядерная сделка по Ирану - Прим. ред.), который и так находится не в лучшем состоянии. Для этого и Ирану, и западноевропейским участникам сделки следует проявлять разумную сдержанность", - заявил Ульянов в Twitter .

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.