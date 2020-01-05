В Саратовской области задержали подозреваемого в поджоге двух машин

"Сумма ущерба устанавливается. В результате возгорания автомобили сгорели полностью. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления доставлен в отдел внутренних дел 35-летний гражданин… Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен после получения результатов экспертизы о причине возгорания. Проводится проверка", - говорится в сообщении.