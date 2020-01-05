В Саратовской области задержали подозреваемого в поджоге двух машин

САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту поджога двух автомобилей в городе Балаково Саратовской области, подозреваемый доставлен в отдел полиции, сообщила в воскресенье пресс-служба областного главка МВД.
По данным ведомства, в ночь на субботу поступило сообщение о поджоге на улице Астраханской автомобилей Nissan Almera 64-летнего жителя города Геленджика и Skoda Octavia 63-летнего жителя Московской области.
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"Сумма ущерба устанавливается. В результате возгорания автомобили сгорели полностью. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления доставлен в отдел внутренних дел 35-летний гражданин… Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен после получения результатов экспертизы о причине возгорания. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что доставленный в полицию мужчина в 2012 году привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.