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Иран выразил протест США из-за угрозы нанести удары
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РИА Новости

Иран выразил протест США из-за угрозы нанести удары

13:25 05.01.2020 (обновлено: 13:34 05.01.2020)
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест США в связи с угрозой американского президента Дональда Трампа нанести удары по Ирану.
В иранский МИД был вызван посол Швейцарии, представляющей интересы США в Тегеране.
"Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протесты Ирана по поводу угроз, нарушающих международные нормы и право", - говорится в сообщении министерства.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
13:05
Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране
Отмечается, что подобные враждебные угрозы нападения на исторические объекты представляют собой военное преступление.
Ранее президент США пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы со стороны Вашингтона прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиШвейцарияИранСШАВ мире
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