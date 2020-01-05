Иран выразил протест США из-за угрозы нанести удары

"Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протесты Ирана по поводу угроз, нарушающих международные нормы и право", - говорится в сообщении министерства.

Ранее президент США пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы со стороны Вашингтона прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.