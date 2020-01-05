Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. За 11 месяцев 2019 года россияне приобрели 140,6 тысячи новых автомобилей премиум-сегмента, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. Это следует из За 11 месяцев 2019 года россияне приобрели 140,6 тысячи новых автомобилей премиум-сегмента, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. Это следует из подсчетов экспертов аналитического агентства "Автостат".

Самой популярной маркой стал BMW (37,8 тысячи машин), за ним следует Mercedes-Benz (35,6 тысячи), тройку лидеров замыкает Lexus (19,6 тысячи).

Также в рейтинг попали Audi, Volvo, Land Rover и Porsche.