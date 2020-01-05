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Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России
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РИА Новости

Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России

13:22 05.01.2020 (обновлено: 15:48 05.01.2020)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезентация новой модели BMW Serie 3 Berline
Презентация новой модели BMW Serie 3 Berline
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. За 11 месяцев 2019 года россияне приобрели 140,6 тысячи новых автомобилей премиум-сегмента, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. Это следует из подсчетов экспертов аналитического агентства "Автостат".
Самой популярной маркой стал BMW (37,8 тысячи машин), за ним следует Mercedes-Benz (35,6 тысячи), тройку лидеров замыкает Lexus (19,6 тысячи).
Также в рейтинг попали Audi, Volvo, Land Rover и Porsche.
Как отмечают эксперты, реализация премиальных машин растет на фоне падения всего рынка.
Игрушечный автомобиль и монеты
1 января, 07:04
В России производители поднимают цены на автомобили
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Mercedes-BenzАвтостатAudiPorscheLexusBMW (автомобиль)Volvo (автомобиль)АвтоRange RoverРоссия
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