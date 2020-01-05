Зариф оценил угрозы США ударить по культурным объектам в Иране

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

Ранее Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы со стороны Вашингтона прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани

Зариф подчеркнул, что Трамп серьезно нарушил международное право, совершив "трусливые убийства", и теперь снова угрожает нарушить императивные нормы. Они, по мнению Зарифа, являются своего рода красными линиями, которые нельзя преступать.

Также он сыронизировал над манерой Трампа писать в Twitter и указал, что императивные нормы права (jus cogens) – это "большое нельзя-нельзя".

"Нанесение ударов по культурным объектам - это военное преступление", - написал глава МИД Ирана в своем Twitter.

Между тем министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари назвал Трампа "террористом в деловом костюме" и сравнил его c террористической группировкой ИГ*, Гитлером и Чингисханом, которые "ненавидели" культурное наследие.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.