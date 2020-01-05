МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Туристическая компания разместила в сети необычную вакансию, суть которой — в течение трех недель тестировать лучшие тематические парки, в том числе Walt Disney World и Universal Studio, Туристическая компания разместила в сети необычную вакансию, суть которой — в течение трех недель тестировать лучшие тематические парки, в том числе Walt Disney World и Universal Studio, сообщает Mirror.

В апреле или мае претенденту предстоит отправиться в Орландо (Флорида), чтобы абсолютно бесплатно и без очередей кататься на всех аттракционах, смотреть шоу, пробовать местную еду и многое другое. С собой можно взять друга.

Фирма покроет все расходы.

Претенденту предоставят камеру и фитнес-браслет, чтобы делать фото и видео-заметки и следить за самочувствием во время поездки.

Но и это не все. После трехнедельного марафона туристическая компания заплатит три тысячи фунтов стерлингов.