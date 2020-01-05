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Туризм
2020-01-05T15:22+0300
https://ria.ru/20200105/1563125569.html
Туристическая компания разместила в Сети необычную вакансию
https://cdn21.img.ria.ru/images/155278/20/1552782058_0:46:1500:890_1036x0_80_0_0_7e343809f2c10be316816aec96210052.jpg
РИА Новости

Туристическая компания разместила в Сети необычную вакансию

15:16 05.01.2020 (обновлено: 15:22 05.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняОтдыхающие в парке аттракционов
Отдыхающие в парке аттракционов
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Туристическая компания разместила в сети необычную вакансию, суть которой — в течение трех недель тестировать лучшие тематические парки, в том числе Walt Disney World и Universal Studio, сообщает Mirror.
В апреле или мае претенденту предстоит отправиться в Орландо (Флорида), чтобы абсолютно бесплатно и без очередей кататься на всех аттракционах, смотреть шоу, пробовать местную еду и многое другое. С собой можно взять друга.
Фирма покроет все расходы.
Претенденту предоставят камеру и фитнес-браслет, чтобы делать фото и видео-заметки и следить за самочувствием во время поездки.
Но и это не все. После трехнедельного марафона туристическая компания заплатит три тысячи фунтов стерлингов.
Задача сотрудника — предоставить подробный отзыв, начиная от общих впечатлений и заканчивая описанием мест, где можно купить сувениры, вкусно поесть и удачно сфотографироваться.
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