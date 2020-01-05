В Саратове более 3,5 тысячи человек остались без отопления

САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Около 20 многоквартирных домов с населением более 3,5 тысячи человек в воскресенье остались без отопления из-за дефекта на теплосетях в Саратове, сообщил областной главк МЧС.

"В связи с ремонтно-восстановительными работами на трубопроводе диаметром 500 миллиметров по адресу: Саратов, Волжский район, улица Мичурина, 112 (административное здание) с 11.00 (10.00 мск) 5 января до 7.00 (6.00 мск) 6 января прекращена подача центрального отопления в… 20 жилых домов разной этажности с населением 3581 человек, из них 669 детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в зону понижения теплоснабжения попал один социально значимый объект. Аварийно-ремонтные работы проводит компания "Т Плюс". В пресс-службе ее филиала уточнили, что дефект на трубопроводе во дворе здания по улице Мичурина, 112 был выявлен в ходе планового осмотра.

"На место выехали ремонтная бригада, которая подготовила участок к проведению работ. На устранении дефекта будут задействованы пять единиц спецтехники и 18 сотрудников… На время ремонтных работ тепловая инспекция саратовского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с УК (управляющими компаниями) будет вести мониторинг температуры воздуха внутри помещений", - отмечается в сообщении.