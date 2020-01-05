Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда в ресторане

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В ресторанах наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекций блюдами являются шаурма, салаты с майонезом и сметаной, пирожные и торты с кремом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Также опасность для здоровья представляют блюда из рубленого мяса: котлеты, паштеты и рулеты, а также студень.
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Отмечается, что вирусы и бактерии могут находиться на плохо промытых фруктах и овощах. С едой могут передаваться возбудители ротавирусной и норовирусной инфекций, сальмонеллезов, иерсиниозов, дизентерии, гепатита А и кампилобактериозов.
В ведомстве отметили, что в случае недомогания нужно обратиться ко врачу. Чек из заведения можно заменить банковской выпиской со счета, если оплата происходила по карте. Также необходимо найти нескольких свидетелей.
После этого нужно написать претензию владельцу ресторана, к которой нужно приложить копию чека и медицинского заключения.
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