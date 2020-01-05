Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда в ресторане

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В ресторанах наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекций блюдами являются шаурма, салаты с майонезом и сметаной, пирожные и торты с кремом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора

Также опасность для здоровья представляют блюда из рубленого мяса: котлеты, паштеты и рулеты, а также студень.

Отмечается, что вирусы и бактерии могут находиться на плохо промытых фруктах и овощах. С едой могут передаваться возбудители ротавирусной и норовирусной инфекций, сальмонеллезов, иерсиниозов, дизентерии, гепатита А и кампилобактериозов.

В ведомстве отметили, что в случае недомогания нужно обратиться ко врачу. Чек из заведения можно заменить банковской выпиской со счета, если оплата происходила по карте. Также необходимо найти нескольких свидетелей.