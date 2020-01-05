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В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове
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РИА Новости

В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове

12:33 05.01.2020
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© Фото : Александр АндреевКрым. Ялта. Вид на набережную
Крым. Ялта. Вид на набережную
© Фото : Александр Андреев
Крым. Ялта. Вид на набережную. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнения его российский статус.
Ранее бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью изданию "Апостроф" назвал "фальшивыми и неприемлемыми" "претензии" Москвы на Крым и юг Украины, поскольку до правления императрицы Екатерины II России "там и не было".
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"Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнения российский статус полуострова. Всем известно, что Крым – это историческая и неотъемлемая часть России. Крым вернулся в состав России в результате референдума, благодаря которому полуостров не подвергся репрессиям со стороны Киева, а вот сам факт передачи Крыма в состав Украины вызывает много вопросов", - сказал РИА Новости Гемпель.
При этом, по его словам, американский генерал лукавит, говоря о претензиях России на юг Украины.
"На юг Украины Россия не претендует. Донецк и Луганск - это внутренняя проблема Киева. Они фактически ушли из состава Украины по головотяпству киевских властей, которые развязали гражданскую войну", - подчеркнул Гемпель.
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