В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове

"Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнения российский статус полуострова. Всем известно, что Крым – это историческая и неотъемлемая часть России. Крым вернулся в состав России в результате референдума, благодаря которому полуостров не подвергся репрессиям со стороны Киева, а вот сам факт передачи Крыма в состав Украины вызывает много вопросов", - сказал РИА Новости Гемпель.