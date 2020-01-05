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В Армении надеются, что Иран и США воздержатся от обострения ситуации
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РИА Новости

В Армении надеются, что Иран и США воздержатся от обострения ситуации

12:30 05.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 5 янв – РИА Новости. Армения надеется, что Иран и США после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке воздержатся от шагов, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и выразила соболезнования Тегерану.
"Только что состоялась телефонная беседа между главами МИД Армении и Ирана (Зограбом Мнацаканяном и Мохаммадом Джавадом Зарифом – ред.), во время которой была обсуждена сложившаяся в регионе ситуация. Министр иностранных дел Армении выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи с ситуацией, приведшей к человеческим жертвам", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook.
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По его словам, Иран и США являются дружественными Армении странами, и в этой ситуации Ереван не может втягиваться "в антииранские или антиамериканские действия".
"Мы сожалеем в связи с напряженностью и человеческими жертвами и надеемся, что наши иранские и американские партнеры воздержатся от шагов, которые ухудшат и без того напряженную ситуацию в регионе", - сказал Пашинян.
Он вел прямой эфир с восхождения на гору Артаниш, отметив, что посвящает это восхождение миру и стабильности в регионе.
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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