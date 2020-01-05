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https://ria.ru/20200105/1563124575.html
В Москве призвали власти Украины отказаться от глумления над историей
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РИА Новости

В Москве призвали власти Украины отказаться от глумления над историей

12:23 05.01.2020 (обновлено: 15:04 05.01.2020)
18523
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУчастники факельного шествия националистов в Киеве, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. 1 января 2020
Участники факельного шествия националистов в Киеве, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. 1 января 2020
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Участники факельного шествия националистов в Киеве, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. 1 января 2020
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет серьезную угрозу для всего мирового сообщества, заявили в российском МИД.
Первого января в Киеве около тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры — лидера Организации украинских националистов*.
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
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"В этом контексте особенно тревожит, что ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада", — написало ведомство в Facebook.

В МИД отметили, что в стране открываются новые памятники коллаборационистам гитлеровских карателей, в их честь переименовываются улицы.
"Складывается ощущение, что Запад выписал украинской власти некую индульгенцию и предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала. Обнадеживает лишь то, что у представителей некоторых западных государств наконец начали открываться глаза на происходящее на Украине", — считают дипломаты.
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"В очередной раз призываем официальный Киев отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей", — отмечается в заявлении министерства.

В МИД отметили, что "вызывает удивление, с каким упорством руководство Украины проводит курс на героизацию деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940-1950 годов, членов украинских националистических формирований".
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"Эта работа ведется не только внутри государства, но и на международном уровне. Официальный Киев упорно голосует против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, словно забыв об уроках истории в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам", — добавили в ведомстве.
Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*).
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В ответ на совместный документ послов Израиля и Польши пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что "каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев".
По ее словам, Украина осознает, что "существуют деятели, институты и даже страны, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем были предметом раздора между украинцами и другими народами".
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
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Популярные комментарии
эта украинофобская истерия нашего дорогого соседа ни к чему не приведет. если б эти слова звучали из уст одного из покоренных россией народов, чеченцев, например, вот тогда можна задумываться
5 января, 14:19
Andeli Jike
2100533
Если они перестанут глумиться над историей, то перестанут быть Украиной.
5 января, 14:47
sizif8
1430000
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