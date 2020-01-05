В Москве призвали власти Украины отказаться от глумления над историей

Первого января в Киеве около тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры — лидера Организации украинских националистов*.
"В этом контексте особенно тревожит, что ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада", — написало ведомство в Facebook.
В МИД отметили, что в стране открываются новые памятники коллаборационистам гитлеровских карателей, в их честь переименовываются улицы.
"Складывается ощущение, что Запад выписал украинской власти некую индульгенцию и предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала. Обнадеживает лишь то, что у представителей некоторых западных государств наконец начали открываться глаза на происходящее на Украине", — считают дипломаты.
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"В очередной раз призываем официальный Киев отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей", — отмечается в заявлении министерства.
В МИД отметили, что "вызывает удивление, с каким упорством руководство Украины проводит курс на героизацию деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940-1950 годов, членов украинских националистических формирований".
"Эта работа ведется не только внутри государства, но и на международном уровне. Официальный Киев упорно голосует против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, словно забыв об уроках истории в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам", — добавили в ведомстве.
Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*).
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В ответ на совместный документ послов Израиля и Польши пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что "каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев".
По ее словам, Украина осознает, что "существуют деятели, институты и даже страны, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем были предметом раздора между украинцами и другими народами".
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.