Хейли Бибер ответила троллям, которые напали на нее из-за Селены Гомес

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Жена певца Джастина Бибера, модель Хейли Болдуин (Бибер) разместила в инстаграме пост, в котором написала, что устала от негативных комментариев, которые пишут ей поклонники Селены Гомес.

"Больно, что тебя постоянно сравнивают с другими людьми, делают поспешные выводы, говорят, что не соответствуешь каким-то стандартам, — этот список можно долго продолжать", — написала Хейли.

Супруга Джастина Бибера, которая часто становилась жертвой поклонников его бывшей девушки, добавила, что социальные сети — "рассадник жестокости по отношению друг к другу".

По ее мнению, пользователи разжигают ненависть в чатах, вместо того чтобы дружить и нормально общаться.

Селена Гомес и Джастин Бибер встречались с 2011 по 2013 год, а также пытались возобновить отношения в 2017 году, но безуспешно.

Позже СМИ писали, что Селена тяжело переживала расставание с возлюбленным и это повлияло на ее здоровье. Она несколько раз лечилась от депрессии, а в 2015 году подтвердила, что у нее диагностировали серьезное заболевание — волчанку.