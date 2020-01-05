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Культура
2020-01-06T09:58+0300
https://ria.ru/20200105/1563124557.html
Хейли Бибер ответила троллям, которые напали на нее из-за Селены Гомес
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РИА Новости

Хейли Бибер ответила троллям, которые напали на нее из-за Селены Гомес

22:51 05.01.2020 (обновлено: 09:58 06.01.2020)
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© AFP 2019 / Rich Fury/Getty Images/Valerie MaconСелена Гомес/ Хейли Болдуин
Селена Гомес/ Хейли Болдуин
© AFP 2019 / Rich Fury/Getty Images/Valerie Macon
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Жена певца Джастина Бибера, модель Хейли Болдуин (Бибер) разместила в инстаграме пост, в котором написала, что устала от негативных комментариев, которые пишут ей поклонники Селены Гомес.

"Больно, что тебя постоянно сравнивают с другими людьми, делают поспешные выводы, говорят, что не соответствуешь каким-то стандартам, — этот список можно долго продолжать", — написала Хейли.

Супруга Джастина Бибера, которая часто становилась жертвой поклонников его бывшей девушки, добавила, что социальные сети — "рассадник жестокости по отношению друг к другу".
По ее мнению, пользователи разжигают ненависть в чатах, вместо того чтобы дружить и нормально общаться.
Селена Гомес и Джастин Бибер встречались с 2011 по 2013 год, а также пытались возобновить отношения в 2017 году, но безуспешно.
Позже СМИ писали, что Селена тяжело переживала расставание с возлюбленным и это повлияло на ее здоровье. Она несколько раз лечилась от депрессии, а в 2015 году подтвердила, что у нее диагностировали серьезное заболевание — волчанку.
В недавнем интервью поп-звезда заявила, что пережила это сложное время и сейчас чувствует себя прекрасно.
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