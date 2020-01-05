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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-05T12:15+0300
https://ria.ru/20200105/1563124455.html
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a1ee588c9d79b6e8f578d278ec717a4.jpg
РИА Новости

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

12:15 05.01.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в Сирии
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 19, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Латакия – пять, Алеппо – два, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Алеппо – два, Латакия – два", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что за прошедшие сутки российская сторона провела одну гуманитарную акцию в населенном пункте Хшам провинции Дейр-Эз-Зор. Было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,2 тонны.
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Война в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссия
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