В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Латакия – пять, Алеппо – два, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Алеппо – два, Латакия – два", - говорится в сообщении.