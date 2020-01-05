В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 19, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Латакия – пять, Алеппо – два, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Алеппо – два, Латакия – два", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за прошедшие сутки российская сторона провела одну гуманитарную акцию в населенном пункте Хшам провинции Дейр-Эз-Зор. Было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,2 тонны.