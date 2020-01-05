В Ростовской области два человека погибли при пожаре в доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 янв - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Новочеркасске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
По его информации, пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Мелиховская, 31 в 10.50 мск воскресенья. В одной из квартир загорелись домашние вещи.
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Пожар был ликвидирован в 11.21 мск. "На месте обнаружены тела мужчины и женщины", - сказал представитель ведомства, уточнив, что предварительная причина смерти - отравление продуктами горения.
Личности погибших устанавливаются.