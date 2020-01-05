2020-01-05T12:00+0300
2020-01-05T12:00+0300
https://ria.ru/20200105/1563124106.html
"Я устал, я ухожу". С чем нас поздравляли главы государств
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/40/1563124034_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_8bc047b69842ef7cd975aaed490b343b.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
"Я устал, я ухожу". С чем нас поздравляли главы государств
Это сейчас новогодние обращения президентов стали нормой праздника. А раньше граждан мог поздравить юморист, певица или глава другого государства. Королева Англии в обращении радовалась появлению правнуков, а лидер КНДР угрожал ядерной войной. Как появилась и со временем изменилась традиция новогоднего обращения?
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использоватьЯндекс.Музыка,Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос
и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме