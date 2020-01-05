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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-01-05T12:00+0300
https://ria.ru/20200105/1563124106.html
"Я устал, я ухожу". С чем нас поздравляли главы государств
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/40/1563124034_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_8bc047b69842ef7cd975aaed490b343b.jpg
РИА Новости

"Я устал, я ухожу". С чем нас поздравляли главы государств

12:00 05.01.2020
46
Как это по-русски
"Я устал, я ухожу". С чем нас поздравляли главы государств
12:00
Это сейчас новогодние обращения президентов стали нормой праздника. А раньше граждан мог поздравить юморист, певица или глава другого государства. Королева Англии в обращении радовалась появлению правнуков, а лидер КНДР угрожал ядерной войной. Как появилась и со временем изменилась традиция новогоднего обращения?
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
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Как это по-русскиПодкаст
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