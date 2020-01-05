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В Польше задержали предполагаемого заказчика убийства генпрокурора
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РИА Новости

В Польше задержали предполагаемого заказчика убийства генпрокурора

11:53 05.01.2020 (обновлено: 19:45 05.01.2020)
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© Depositphotos / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 янв — РИА Новости. Польская полиция задержала предполагаемого заказчика убийства генерального прокурора страны, сообщает телеканал TVP.
В мае текущего года сообщалось, что крупный торговец спайсами хотел убить министра юстиции — генерального прокурора Польши Збигнева Зебро и нанял для этого киллера за 100 тысяч злотых (около 26 тысяч долларов).

"Сотрудники столичной полиции задержали под Варшавой Яна С., подозреваемого в подстрекательстве к убийству нескольких человек, в том числе министра юстиции Збигнева Зебро", — говорится в сообщении.

По данным канала, подозреваемый, которого называют "спайсовым бароном", был задержан в связи с двумя уголовными делами. Первое касается создания опасности для жизни или здоровья большого количества людей, второе — подстрекательства к убийству.
В последнее время в Польше правоохранительные органы активно борются с торговлей спайсами, регулярно пресекают деятельность преступных групп в этой сфере.
В руках следствия уже находится и предполагаемый наемный убийца.
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Збигнев ЗеброПольшаВ мире
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