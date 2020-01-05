В Польше задержали предполагаемого заказчика убийства генпрокурора

ВАРШАВА, 5 янв — РИА Новости. Польская полиция задержала предполагаемого заказчика убийства генерального прокурора страны, сообщает телеканал Польская полиция задержала предполагаемого заказчика убийства генерального прокурора страны, сообщает телеканал TVP

В мае текущего года сообщалось, что крупный торговец спайсами хотел убить министра юстиции — генерального прокурора Польши Збигнева Зебро и нанял для этого киллера за 100 тысяч злотых (около 26 тысяч долларов).

"Сотрудники столичной полиции задержали под Варшавой Яна С., подозреваемого в подстрекательстве к убийству нескольких человек, в том числе министра юстиции Збигнева Зебро", — говорится в сообщении.

По данным канала, подозреваемый, которого называют "спайсовым бароном", был задержан в связи с двумя уголовными делами. Первое касается создания опасности для жизни или здоровья большого количества людей, второе — подстрекательства к убийству.

В последнее время в Польше правоохранительные органы активно борются с торговлей спайсами, регулярно пресекают деятельность преступных групп в этой сфере.