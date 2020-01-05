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В Челябинской области три человека погибли в ДТП
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РИА Новости

В Челябинской области три человека погибли в ДТП

11:51 05.01.2020 (обновлено: 19:39 05.01.2020)
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© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Челябинской областиНа месте ДТП в районе города Сим Челябинской области. 5 января 2019
На месте ДТП в районе города Сим Челябинской области. 5 января 2019
© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По информации ведомства, столкновение автомобилей произошло на 1580-м километре трассы М-5 "Урал" в 8:40 (6:40 мск) в районе города Сима. По предварительным данным, Volkswagen Jetta не справился с управлением, он выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero.
"В результате аварии в Volkswagen погибла женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года. Мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в больницу. Второй ребенок 2007 года находится в реанимации", — говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что обстоятельства и причины аварии уточняются.
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