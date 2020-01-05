В Свердловской области пять человек госпитализировали после ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Пять человек госпитализированы в больницу города Ирбит после столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает в воскресенье управление ГИБДД по региону.
По данным ведомства, вечером 4 января на 46-м километре трассы Артемовский-Зайково водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель Toyota получил закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, открытый перелом костей таза. Пассажирка Toyota, которая находилась на переднем сидении, получила перелом ребер и травму живота. Водителю Mitsubishi медики диагностировали перелом ребер, а его пассажирке – перелом предплечья и закрытую черепно-мозговую травму.
"В момент ДТП в автомобиле Mitsubishi на заднем пассажирском сидении справа находилась двухлетняя девочка, которая перевозилась в детском удерживающем устройстве. Только благодаря этому она не получила серьезных травм. Все пострадавшие госпитализированы в центральную городскую больницу города Ирбита", – говорится в сообщении.